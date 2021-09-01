Владимир Якушев принял участие в работе штаба правительственной комиссии по региональному развитию

| Фото: uralfo.gov.ru/ | Фото: uralfo.gov.ru/

Вопросы дорожного строительства и заявки на получение инфраструктурных бюджетных кредитов рассмотрели на штабе правительственной комиссии по региональному развитию, в котором принял участие полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев.

Как сообщает пресс-служба полпредства, в настоящий момент пять регионов Уральского федерального округа находятся в зеленой зоне по кассовому исполнению федеральных программ по строительству дорог. Всего на эти цели в 2021 году в регионах УФО выделено 29,6 млрд рублей. 9,9 млрд рублей направили на дорожное строительство в Свердловской области.

О достижении целей национального проекта "Безопасные качественные дороги" в регионе доложил на штабе губернатор Евгений Куйвашев. В этом году благодаря нацпроекту в нормативное состояние в Свердловской области приведут 167 км автодорог. В ближайшие две недели дорожники планируют полностью завершить работы, на которые могут повлиять погодные условия.

Владимир Якушев и Евгений Куйвашев пригласили заместителя председателя федерального правительства Марата Хуснуллина и министра строительства и ЖКХ России Ирека Файзуллина принять участие в VIII Международном форуме 100+ TechnoBuild, который пройдет с 5 по 7 октября на площадке МВЦ "Екатеринбург-ЭКСПО". Основными направлениями форума и выставки станут энергоэффективность, безопасность, "зеленое" строительство, инновационные материалы и технологии, BIM-проектирование, архитектура, планирование городов.