В Тюмени День здоровья пройдет на 48 площадках

| Фото: из архива департамента по спорту и молодежной политике | Фото: из архива департамента по спорту и молодежной политике

День здоровья в Тюмени пройдет на 48 локациях 2 октября, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

В 12 часов на бульваре Знаний (мкр. Тюменская слобода), в 14 часов 30 минут в сквере Льва Ровнина (мкр. Тюменский-3), в 16 часов 30 минут на площади Европы (мкр. Европейский) взрослые и дети смогут присоединиться к зарядке, принять участие в танцевальном флешмобе, проявить силу, ловкость и быстроту в спортивных испытаниях.

На спортивных площадках юные горожане примут участие в фестивалях детского дворового футбола и дворового стритбола.

Обширная программа подготовлена для любителей скандинавской ходьбы. В экопарке Затюменский они преодолеют маршруты разной протяженности. В 11 часов 15 минут состоится первый старт на 3 км, в 11 часов 45 минут – второй старт на 5 км. Вместе с горожанами по дистанции отправятся участники корпоративного проекта "Северная ходьба – новый образ жизни".

В 15 часов 15 минут в сквере Комсомольский начнется мастер-класс по скандинавской ходьбе от президента Федерации северной ходьбы Москвы, ультрамарафонца, участника многочисленных спортивно-туристических маршрутов Эдуарда Цвигуна.

В 7 часов 30 минут на площадке бульвара Гостеприимства у отеля Vostok представители регионального отделения Всероссийской федерации цигун по Тюменской области проведут утреннюю зарядку для участников V Всероссийского форума серебряных добровольцев "#МыВместе #МолодыДушой".