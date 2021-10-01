В Тюмени задержали водителя Subaru, устроившего смертельную аварию

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водителя автомобиля Subaru, который устроил помеху для движения машине SsangYong на трассе в Тюменском районе, в результате чего погибли женщина и 14-летний подросток, задержали. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил руководитель пресс-службы регионального УМВД Антон Каморников.

"Водитель 1969 года рождения задержан в порядке статьи 91 уголовно-процессуального кодекса РФ", - рассказал он.

После сбора доказательств следователи направят ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения водителя под стражу.

Напомним, днем 30 сентября водитель Subaru создал помеху для движения машине SsangYong, в ней ехала семья из Тюмени с подростком. В результате SsangYong въехал в заднее колесо Subaru, затем его отбросило в кювет, где машина перевернулась несколько раз.

Пассажиры автомобиля SsangYong — женщина и ее 14-летний сын — скончались в больнице.

Добавим, согласно статье 264, пункту 5 "Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" предусмотрено максимальное наказание до 7 лет лишения свободы.

Анжела Лебедева