В Тюменской области пострадавшим от засухи предприятиям направят более 550 млн рублей

| Фото: Минсельхоз России | Фото: Минсельхоз России

Более 550 млн рублей направят сельхозпредприятиям в Тюменской области наиболее пострадавшим от засухи, сообщает оперативный штаб региона.

Положение об этом утвердил губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Для сохранения маточного поголовья крупного рогатого скота из областного бюджета сельхозпредприятиям выделят по 10 тысяч рублей на одну корову", - отмечается в сообщении.

По словам губернатора, такая мера господдержки поможет сельхозпроизводителям без серьезных потерь преодолеть последствия засушливого лета и сохранить высокие темпы развития мясного и молочного животноводства.