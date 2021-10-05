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ФК "Тюмень" встретится с челябинцами 5 октября

Спорт, 12:51 05 октября 2021

ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" сразится с "Челябинском" в рамках ОЛИМП-Первенства II дивизиона ФНЛ 5 октября. Как сообщает пресс-служба команды, в прошлом сезоне гости выиграли бронзовые медали, а хозяева – серебряные.

"Челябинск" опережает тюменцев на пять баллов. Хозяевам необходимо сокращать отставание, в прошлом сезоне им это удалось сделать. Год назад тюменцы обыграли гостей со счетом 1:0.

Матч пройдет на стадионе "Геолог" в 19 часов. Вход для болельщиков только при прохождении термометрии и с защитными масками.

Билеты продаются в кассах ДК "Нефтяник", ТЦ "Зеленый берег", ТРЦ "Фаворит", ТРЦ "Солнечный", ТРЦ "Гудвин", ДК "Железнодорожник", драмтеатра, филармонии, цирка и СК "Центральный" и на сайте. На стадионе "Геолог" кассы откроются в день игры в 16 часов.

Запланирована прямая ТВ-трансляция матча, также тюменский клуб будет сообщать о ходе игры на сайте ФНЛ-2.

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