ФК "Тюмень" встретится с челябинцами 5 октября

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" сразится с "Челябинском" в рамках ОЛИМП-Первенства II дивизиона ФНЛ 5 октября. Как сообщает пресс-служба команды, в прошлом сезоне гости выиграли бронзовые медали, а хозяева – серебряные.

"Челябинск" опережает тюменцев на пять баллов. Хозяевам необходимо сокращать отставание, в прошлом сезоне им это удалось сделать. Год назад тюменцы обыграли гостей со счетом 1:0.

Матч пройдет на стадионе "Геолог" в 19 часов. Вход для болельщиков только при прохождении термометрии и с защитными масками.

Билеты продаются в кассах ДК "Нефтяник", ТЦ "Зеленый берег", ТРЦ "Фаворит", ТРЦ "Солнечный", ТРЦ "Гудвин", ДК "Железнодорожник", драмтеатра, филармонии, цирка и СК "Центральный" и на сайте. На стадионе "Геолог" кассы откроются в день игры в 16 часов.

Запланирована прямая ТВ-трансляция матча, также тюменский клуб будет сообщать о ходе игры на сайте ФНЛ-2.