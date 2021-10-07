После побега заключенного из ИК-2 в Тюмени прокуратура внесла представление руководству УФСИН

| Фото: prokhmao.ru | Фото: prokhmao.ru

В тюменской колонии ИК-2 завершилась прокурорская проверка после побега осужденного, сообщили корреспонденту информагентства "Тюменская линия" в региональном надзорном ведомстве.

Напомним, отсутствие на рабочем месте мужчины 1978 года рождения, осужденного за убийство обнаружили 15 сентября. 18 октября беглеца задержали в Перми.

Как показала проверка, сотрудники УФСИН допустили нарушения, рассказали в прокуратуре Тюменской области. Администрация колонии не принимала достаточных мер для соблюдению требований закона при обеспечении режима в исправительном учреждении.

В адрес врио начальника УФСИН России по Тюменской области внесено представление об недопущении впредь нарушений закона.

Николай Ступников