Юные тюменские футболисты завоевали золото областного первенства

| Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Юные футболисты из Тюмени взяли "золото" первенства Тюменской области по футболу среди юношей, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

На стадионе "Тобол" встретились команды из Тюмени, Тобольска, Тюменского и Исетского районов. Золотые медали первенства завоевали тюменцы из команды "Тура-2008". На втором месте расположились спортсмены Исетского района, бронза у тоболяков из "Тобола".

"Мальчики тренируются уже более пяти лет. Эта победа не первая в нашей копилке, два года назад мы стали победителями первенства Тюменской области по мини-футболу. Сейчас участвуем в турнире по мини-футболу на призы МФК "Тюмень", – рассказал тренер тюменцев Виктор Богданов.