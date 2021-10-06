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Владимир Якушев: инфраструктурные облигации - эффективный инструмент развития регионов

Политика, 17:49 06 октября 2021

Фото: uralfo.gov.ru

Инфраструктурные облигации - эффективный инструмент для решения задач по созданию социальной, инженерной и дорожной инфраструктуры. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, осмотрев выставку 100+ Techno Build в Екатеринбурге.

"Механизм новый, еще только набирает обороты. Но два проекта из Уральского федерального округа уже получили положительные заключения по своим заявкам. Уверен, в ближайшем будущем таких проектов станет еще больше. Регионы УрФО намерены максимально использовать инструменты инфраструктурного меню, разработанного правительством России для регионов", - отметил Якушев.

В осмотре выставки приняли участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин и сенатор Аркадий Чернецкий.

Евгений Бабенко

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# Владимир Якушев , выставка , инфраструктурные облигации

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