В Тюмени общая площадь реновации составляет более 77 га

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Общая площадь будущей реновации в Тюмени составляет 77 га. С 2012 по 2021 г. в Тюмени заключено 16 договоров в рамках реализации закона о комплексном развитии территорий.

Об этом глава Тюмени Руслан Кухарук рассказал в своем Instagram после презентации опыта администрации города по реализации механизма комплексного развития территории на форуме и выставке 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге 5 и 6 октября.

В Тюмени за время действия проекта реновации снесено 69 многоквартирных домов - 15 тыс. 856,1 кв. метров; 65 ИЖС – 3 тыс. 734 кв. метров. Тюменцы получили комфортное жилье. Всего же предстоит расселить жителей из 66 тысяч "квадратов", отметил Кухарук.

В городе на шести территориях ведется строительство крупных жилых комплексов, где создается современная комфортная среда.

Администрацией города принято решение о развитии территории площадью 24 га. Застройщик должен осуществить снос 31 МКД и расселить 287 квартир. В 2021 году планируется принятие еще двух решений. Общая площадь их составит 77,7 га.