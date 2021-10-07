Депутаты Тюменской областной думы избрали председателей постоянных комитетов и комиссии по этике

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На первом заседании депутаты Тюменской областной думы седьмого созыва избрали председателей постоянных комитетов и комиссии по этике.

Комитет по бюджету, налогам и финансам возглавила представитель "Единой России" Оксана Величко. Председателем комитета по государственному строительству и местному самоуправлению стала представитель "Единой России", депутат от Ямала Ирина Соколова.

Комитетом по социальной политике продолжит руководить представитель "Единой России" Ольга Швецова. А комитетом по экономической политике и природопользованию – также представитель "Единой России" Инна Лосева.

Председателем комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям вновь избран представитель "Единой России" Владимир Ковин.

Постоянную комиссию по вопросам депутатской этики и регламентным процедурам возглавил представитель "Единой России" Анатолий Чепайкин.

Борис Олейник