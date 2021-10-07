Владимир Якушев поздравил депутатов Тюменской облдумы с началом работы

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Сильной стороной Тюменской областной думы всегда было умение находить баланс между потребностями отдельных территорий, различных групп населения и интересами области в целом, не забывая об общегосударственных задачах.

Об этом заявил полномочный представитель президента России Владимир Якушев, поздравляя депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва с началом работы.

"За прошедшие годы дума получила заслуженный авторитет, благодаря профессионализму, компетентности и нацеленности на результат ее депутатов. Уверен, что новый созыв будет в полной мере соответствовать тем высоким стандартам, которые были заложены вашими предшественниками. Необходимо помнить о том доверии, которое оказали вам избиратели. Оценивать вашу работу они будут по выполнению предвыборных обещаний. Вне зависимости от партийной принадлежности все депутаты должны исполнить взятые на себя обязательства", - подчеркнул полпред главы государства.

Владимир Якушев пожелал народным избранникам успехов в работе на благо Тюменской области и всех ее жителей.

Евгений Бабенко