Полпред президента в УФО встретился с советником президента России Владимиром Толстым

Фото: uralfo.gov.ru Фото: uralfo.gov.ru

Развитие русского языка и литературы, как неотъемлемой части мировой культуры, обсудили полномочный представитель президента России Владимир Якушев и советник главы государства Владимир Толстой в ходе рабочей встречи в Екатеринбурге.

Встреча состоялась в рамках VII конгресса Российского общества преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ), который проходит на площадке Уральского федерального университета.

Владимир Якушев и Владимир Толстой отметили, что деятельность РОПРЯЛ способствует развитию русского языка как мощного и динамичного культурного организма. Язык развивается вместе со страной и нашей жизнью, однако при этом должна сохраняться и укрепляться его роль как основы российской культуры.

"Тем более важен анализ языковых и культурных процессов в современной России, обобщение и распространение лучших практик преподавания русского языка. Уверен, что Конгресс РОПРЯЛ внесет достойный вклад в решение этой задачи", - отметил полномочный представитель.

Владимир Якушев и Владимир Толстой обсудили также другие аспекты культурной политики. Среди них - формирование концепции государственной языковой политики, поддержка деятельности писательских организаций, развитие познавательного и событийного туризма на основе объектов промышленного наследия.

Евгений Бабенко