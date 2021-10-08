Тюменцам расскажут о Школе медиации в молодежной студенческой среде

| Фото: Западно-Сибирский региональный центр медиации и права | Фото: Западно-Сибирский региональный центр медиации и права

О социальном проекте "Школа медиации в молодежной студенческой среде" расскажут тюменцам на пресс-конференции в общественной приемной Общественной палаты Тюменской области по ул. Котовского, 54 11 октября в 16 часов.

Как сообщают организаторы, АНО "Западно-Сибирский региональный центр медиации и права", проект вошел в число победителей конкурса грантов губернатора Тюменской области 2021 года и финансируется за счет средств регионального правительства и Фонда президентских грантов.

Инициатива является продолжением реализованного в 2018 году социального проекта "Школа медиации: внедрение медиативных технологий (медиации) в практику разрешения и профилактику межнациональных и межрелигиозных конфликтов". Она предусматривает проведение информационно-просветительской работы, направленной на ознакомление целевой группы с институтом медиации как способом эффективной коммуникации, профилактики и разрешения конфликтов.

Всего запланировано проведение не менее 20 семинаров с активной молодежью и заинтересованными представителями педагогических коллективов вузов Тюменской области. В течение проекта запланированы круглый стол по данной тематике и итоговый форум "Школа медиации: учимся слушать, говорить, договариваться".

В ходе семинаров участники в интерактивном формате ознакомятся с понятием и сущностью процедуры медиации, возможностями ее применения, как в образовательном процессе, так и в повседневной жизни, узнают о понятии и видах конфликтов, возможностях и способах контроля и управления конфликтом. Особое внимание в программе уделяется последствиям затянувшихся или неразрешенных межличностных и бытовых споров, которые под влиянием внешних социальных факторов обостряют ситуацию и усугубляют кризис, провоцируют радикальные методы противостояния, межличностную и антисоциальную протестную активность.

Проект может стать официальным началом системного внедрения медиативных технологий в деятельность вузов региона и эффективным инструментом для профилактики конфликтов в поликультурных коллективах студенческой среды. К участию в мероприятии приглашаются все желающие. Вопросы можно направить заранее по электронной почте: centrmediacii72@mail.ru.