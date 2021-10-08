Число преступлений в первом полугодии в Тюменской области снизилось на 4%

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 3,9% снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений в Тюменской области в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Такая информация прозвучала на онлайн-заседании регионального координационного совета по профилактике правонарушений и усилению борьбы с преступностью, которое провел вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев.

Общее количество зарегистрированных преступлений в Тюменской области снизилось на 4%. Однако, несмотря на активную профилактическую работу, на 6% увеличилось количество мошенничеств, доложил врио заместителя начальника УМВД России по Тюменской области – начальника полиции Максим Игнатенко.

По итогам первого полугодия 2021 года существенно выросла раскрываемость преступлений, отметил Максим Игнатенко. По его мнению, это результат успешной реализации региональной госпрограммы профилактики правонарушений.

"О постоянной тенденции к снижению преступности говорить пока рано, но стабилизация криминогенной ситуации налицо. Для того чтобы закрепить и развить достигнутые успехи, нужно сделать еще очень многое. В частности, необходимо значительно усилить работу по профилактике мошенничеств", – прокомментировал вице-губернатор.

Исполняющий обязанности прокурора Тюменской области Руфат Биктимеров предложил полиции и органам федеральной службы исполнения наказаний усилить профилактический контроль за поведением условно осужденных и ранее судимых граждан.

Сергей Сарычев обратил внимание участников заседания на необходимость активнее привлекать представителей общественности к работе по профилактике преступности. Особенно это актуально в сельской местности. "Наша общая задача – сделать жизнь людей в Тюменской области еще более безопасной и комфортной", – подчеркнул вице-губернатор.

Евгений Бабенко