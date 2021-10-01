ХК "Рубин" ждет непростая домашняя серия

| Фото: ХК "Рубин" | Фото: ХК "Рубин"

Тюменский ХК "Рубин" проведет непростую домашнюю серию c 10 октября.

ХК "Рубин" успешно завершил выезд в рамках регулярного чемпионата ВХЛ. Как напоминает "Вслух.ру", тюменцы выиграли во всех четырех матчах. 10 октября начнется домашняя серия, однако это не тот случай, когда дома будет легче.

В воскресенье тюменцы скрестят клюшки с "Рязанью". А затем "Рубин" будет встречать две сильные команды из Санкт-Петербурга, которые сейчас лидируют в турнирной таблице ВХЛ. Матч с "Динамо СПБ" назначен на 12 октября, со "СКА-Невой" - на 14 октября.

В прошлом сезоне "Рубин" и "Динамо СПБ" дошли до полуфинала плей-офф ВХЛ, но проиграли "Металлургу" и "Югре" соответственно. Тюменцы завоевали бронзовые медали "Кубка Петрова", а чемпионом стали северяне.

Четвертая домашняя игра состоится 16 октября с "Химиком", который на данный момент входит в первую пятерку турнирной таблицы.

В новом сезоне "Рубин" провел 10 игр, победив в восьми. Причем шесть матчей закончились викторией в основное время. Из двух проигранных исход решил овертайм. И это была игра с действующим чемпионом – "Югрой". На счету "Рубина" 17 очков, команда также находится в пятерке сильнейших на данный момент.

Билеты на матчи есть на сайте tyumen.kassy.ru.