В городской думе оценили начало отопительного сезона

| Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень - наш дом" во ВКонтакте

225 повреждений выявили испытания на плотность и прочность тепловых сетей Тюмени летом перед началом отопительного сезона 2020-2021 годов. Об этом депутатам гордумы сообщил директор департамента городского хозяйства Семен Тегенцев на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству 12 октября.

По словам Семена Тегенцева, отопительный сезон в Тюмени начался 13 сентября, опрессовка прошла более чем на 687 км магистральных тепловых сетей. Специалисты департамента отметили снижение числа технологических повреждений с сентября 2020 года по апрель 2021 более чем на треть в сравнении с предшествующим аналогичным периодом.

Также специальная комиссия проверила состояние инженерных коммуникаций и общестроительных конструкций в многоквартирных жилых домах. В домах с печным отоплением оборудование протестировали в межотопительный период. Управляющие организации домов, подлежащих сносу, заранее обеспечили гидроизоляцию фундамента, стен подвала, устранили неисправности конструктивных элементов.

"На территории города к системе централизованного теплоснабжения подключены более 3 тысяч 700 домов, - добавил Семен Тегенцев. - В 155 домах используются крышные газовые котельные либо индивидуальные системы отопления, печное отопление - в 286 многоквартирных домах."

Более 98% управляющих компаний города своевременно подали документы на получение паспортов готовности к зиме, список не заявившихся организаций передан в Госжилинспекцию и прокуратуру Тюмени.

"Отдельные жалобы от потребителей в начале сезона были, так происходит каждый год, - пояснил генеральный директор УСТЭК Марат Царгасов. - В том числе были жалобы на несвоевременные действия управляющих компаний. Так, например, в одном из домов по улице Орджоникидзе компания демонтировала систему отопления в подвале несмотря на уведомление о графике подачи теплоносителя. В результате вода хлынула в подвал".

Кроме того, по его словам, жалобы на режим подачи тепла связаны с объективными причинами. Например, теплотрассы большого диаметра по улицам Эрвье и Широтной по заранее согласованному графику запускались несколько позднее, в конце сентября и начале октября.

"Все потребители были запитаны, но по резервным схемам, - уточнил Царгасов. - Поступали жалобы на то, что людям было недостаточно тепло. Также поступали жалобы из Калининского района, где ежегодно в частном секторе наблюдается наибольшее число повреждений".

Председатель постоянной комиссии Дмитрий Антипов отметил, что город к отопительному сезону подошел подготовленным.

"Единичные случаи перебоев возникают, но причины, как правило, локальны и не связаны с работой ресурсоснабжающей организации. В случае профилактических или ремонтных работ объекты переподключают к резервным источникам тепла. Сокращение числа инцидентов на теплосетях напрямую зависит от поступательной модернизации инфраструктуры, которую в Тюмени проводят на протяжении последних лет", - резюмировал он.

Николай Ступников