Строительство спорткомплекса с бассейном в Тюмени на ул. 50 лет Октября закончится до конца 2021 года

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Строительство спортивного комплекса с бассейном в Тюмени на ул. 50 лет Октября, 35 завершится в четвертом квартале 2021 г. Возведением объекта занят частный инвестор.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в региональном оперштабе.

В планах правительства Тюменской области построить и реконструировать в 2022 году в Тюмени, Тобольске, Ишиме, Заводоуковске, Тюменском районе 13 спортивных объектов. Все работы будут выполняться за счет средств областного бюджета.

"По предварительной оценке самым дорогостоящим будет строительство крытого футбольного манежа в Тюмени", - отметили эксперты.

В 2022 году в Тюмени появится новый стрелковый тир, спортцентр "Локомотив", крытый ледовый каток. Будет вестись строительство крытого футбольного манежа, ледовой арены и центра спортивного танца. Пройдет реконструкция СОК "Здоровье".

В Тобольске строители займутся возведением центра гимнастики и спортивно-оздоровительного комплекса. В Тюменском районе новый спорткомплекс появится в с. Онохино.

Жители Бердюжского района получат спортивно-оздоровительный комплекс, ишимцы - ледовый спорткомплекс, заводоуковцы - крытый ледовый каток.

Анжела Лебедева