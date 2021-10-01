Губернатор Тюменской области встретился с "Учителем года-2021" Екатериной Костылевой

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Губернатор Тюменской области Александр Моор встретился с "Учителем года-2021" Екатериной Костылевой и поздравил ее с победой во всероссийском конкурсе.

"Рад, что, несмотря на сложности и высокую конкуренцию, именно вам, коренной тюменке, удалось завоевать победу. Вы - настоящий герой образования Тюменской области", – сказал он.

Екатерина Костылева рассказала, что на первые два этапа конкурса у нее были заготовки и инвентарь, а перед следующими занятиями советовалась с тюменскими коллегами, была на связи с учениками. Она поделилась впечатлениями от пребывания в Ростове-на-Дону и организации конкурсной программы в Москве.

В XXXII всероссийском конкурсе "Учитель года России" участвовали педагоги из 85 субъектов России. Екатерина успешно прошла все конкурсные испытания: "Методическая мастерская", "Урок", "Классный час", "Мастер-класс", "Пресс-конференция "Вопрос учителю года".

Обладательница "Хрустального пеликана" уверена, что все, кто приедет в Тюменскую область на финальный этап Всероссийского конкурса "Учитель года-2022", покажут свое мастерство и познакомятся с Тюменской областью. "Они смогут влюбиться в Тюмень так же, как любим ее все мы, кто здесь живет и работает", - сказала она.

Педагогический стаж Екатерины Костылевой составил 8 лет. Она - выпускница Тюменского государственного университета, активно сотрудничает с вузом и является заместителем руководителя центра молодежного инновационного творчества "ФабЛаб", методистом городского центра "Академия профессий будущего".