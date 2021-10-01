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Неосторожное обращение с огнем могло привести к ночному пожару в Тюмени, в котором пострадали трое мальчиков

Происшествия, 14:59 13 октября 2021

СУ СК РФ по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области во ВКонтакте

Неосторожное обращение с огнем, - одна из версий возникновения пожара, в котором пострадали трое детей в Тюмени 13 октября. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Напомним, около 4 часов в квартире дома, расположенного на ул. Николая Гондатти, произошел пожар, в результате которого пострадали трое мальчиков — 4, 6 и 8 лет. Все они госпитализированы в больницу с отравлениями продуктами горения. А старший ребенок получил серьезные ожоги. Дети находились в доме одни, без присмотра родителей.

Организована доследственная проверка – следователи установят причины и условия, способствовавшие произошедшему ЧП, а также выяснят, почему дети в ночное время находились дома одни. По результатам будет принято процессуальное решение.

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# пожар , Следственный комитет РФ

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