72 аварийных дома снесли в Тюмени в 2019-2020 годах

| Фото: портал "Тюмень - наш дом" | Фото: портал "Тюмень - наш дом"

22 тыс. кв. метров ветхого и аварийного жилищного фонда ликвидировано в Тюмени в 2019-2020 годах, это 72 дома. Об этом исполняющая обязанности директора департамента имущественных отношений Ольга Федоренко сообщила в ходе заседания постоянной комиссии по социальному развитию городской думы 13 октября.

С 2015 по 2018 годы ликвидировано 480 тыс. кв. метров жилья, признанного аварийным до 2012 года, это 138 жилых домов.

"Дом по улице Пристанская, 3 не был снесен, - уточнила Ольга Федоренко. - В администрацию города поступило заключение областного комитета охраны памятников необходимости этого здания для сохранения архитектурного облика Тюмени".

В настоящее время здание переведено в статус нежилого и в дальнейшем будет эксплуатироваться в качестве административного, сохранение его фасада входит в обязанности арендатора.

Также Ольга Федоренко уточнила, что в 2020 году не были отселены граждане из 30 жилых помещений, поскольку работа судов приостанавливалась в период пандемии. "В 2021 году граждане отселены из 18 жилых помещений, отселение еще 12 продолжается в судебном порядке", - добавила она. Как правило, собственники судятся с целью увеличить выкупную стоимость жилья, а также между собой.

Николай Ступников