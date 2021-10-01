Спектакль по творчеству поэта Бориса Рыжего представят в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Премьерные показы спектакля по творчеству поэта Бориса Рыжего "Рыжий. По жизни" начнутся в Молодежном театре "Ангажемент" им. В.С. Загоруйко в Тюмени 20 и 21 октября в 19 часов.

Как говорят авторы постановки, этот спектакль — исследование сложной и страстной жизни поэта. Борис Рыжий — одаренный поэт, достигший значительной литературной известности.

Участие в создании спектакля принимали не только тюменцы, но и специалисты из Москвы и Санкт-Петербурга. Так, к команде присоединилась художник из столицы Анна Иткина. По ее признанию, с тюменскими театрами она работает впервые и ей нравится, что постановку о Борисе Рыжем покажут именно у нас, поскольку, по ее мнению, на людях, живущих на Урале, больше отразилось то, о чем пишет Борис Рыжий.

"Для меня спектакль — это размышление о том, как существуют воспоминания на примере жизни и творчества Бориса Рыжего. Он был человек, чувствующий за всех русскую бесконечную боль. В его время было невероятное количество смертей и бед вокруг. Этим была переполнена его голова. Все это смешалось, и вот мы через призму нашей реальности пытаемся представить, каково это. Декорации будут отражать эту запутанность и темноту", — поделилась она.

Отметим, идея реализуется при поддержке гранта правительства Тюменской области. Ранее по итогам конкурса по предоставлению субсидии на новые проекты театру "Ангажемент" на постановку спектакля по произведениям Бориса Рыжего выделили 500 тыс. рублей.

По словам режиссера Дениса Рекало, полученные средства позволили собрать хорошую постановочную команду. К работе привлечены режиссер по пластике Альфия Агишева (Тюмень), художник Анна Иткина (Москва), художник по костюмам Софья Вашутина (Санкт-Петербург), художник по свету Марс Абдразаков (Тюмень) и композитор Евгений Писарченко (Тюмень).

Инна Пахомова