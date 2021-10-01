Для тюменских подростков с нарушениями развития в каникулы организуют спортивный лагерь

ТРАНБО «Открой мне мир» ТРАНБО «Открой мне мир»

Осенний каникулярный спортивный лагерь для детей от 11 до 15 лет с нарушениями развития состоится на базе центра ТРАНБО "Открой мне мир" в Тюмени с 25 по 29 октября.

Ребят ждут не только занятия по адаптивной физической культуре, но и развлекательные мероприятия, сообщили корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в пресс-службе благотворительной организации.

В программе каникулярного лагеря — занятия физкультурой с тренером, кулинарные и творческие мастер-классы, прогулки, дискотеки, походы в кино, зоопарк и кафе. Подростки с расстройством аутистического спектра и другими нарушениями развития приобретут положительный социальный опыт, отмечают организаторы программы.

Для участия в программе нужно заполнить анкету. Число мест ограничено, в проекте примут участие 12 подростков.

Проект реализуется на средства гранта губернатора Тюменской области.

Влада Нерадовская