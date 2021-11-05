После новогодних праздников тюменцам покажут новый спектакль "Каренин"

| Фото: из сообщества "Тюменский большой драматический театр" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Тюменский большой драматический театр" во ВКонтакте

Премьера спектакля "Каренин" состоится на малой сцене Тюменского драматического театра после новогодних праздников. Об этом сообщил директор драмтеатра Сергей Осинцев в выпуске на YouTube-канале "Тюменское большое театральное телевидение".

"Мы создаем постановку с использованием гранта правительства Тюменской области. Спектакль ставится по мотивам произведения писателя Льва Толстого "Анна Каренина". Постановка получила название "Каренин". Это специальная инсценировка, написанная режиссером Романом Габриа, который и будет ставить этот спектакль. Романа вы знаете. Он поставил у нас спектакль "Господа Головлевы". Постановка идет уже несколько лет, ее посмотрели многие. Этот спектакль до сих пор интересен зрителям", – поделился Сергей Осинцев.

Премьера спектакля запланирована на конец февраля.

Напомним, с 30 октября по 7 ноября в Тюменской области введены дополнительные ограничения в связи с коронавирусной инфекцией. Практически все предприятия региона, кафе, рестораны и ТРЦ приостановили свою работу. Тюменский драматический театр также закрыт на этот период.

С 8 ноября зрителей от 18 лет будут пускать на спектакли с QR-кодом, подтверждающим вакцинацию, перенесенное заболевание или медотводом с отрицательным результатом ПЦР-теста и паспортом. Для лиц младше 18 лет QR-код не нужен.

Инна Пахомова