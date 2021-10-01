  • 14 октября 202114.10.2021четверг
  • USD71,8577
    EUR83,0028
  • В Тюмени 7..9 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменская область вошла в Топ-15 регионов по тестированию на COVID-19

Общество, 12:26 14 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область занимает восьмое место в России по тестированию на COVID-19 на 100 тыс. населения. Топ-15 опубликован на сайте Роспотребнадзора. На первом месте – Ямало-Ненецкий автономный округ.

По последним данным, Россия находится на втором место в мире по общему числу тестов на COVID-19. В стране провели более 198,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Россияне могут сдать анализы как на базе государственных центров, так и в частных лабораториях.

По абсолютному количеству проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию лидирует Москва, здесь провели более 32 млн 487 тыс. 889 тестов, на втором месте - Санкт-Петербург с 12 млн 947 тыс. 163 исследований, замыкает тройку - Московская область, где сделали 11 млн 920 тыс. 19 тестов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус , Роспотребнадзор , тестирование

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:21 14.10.2021В Тюменской области зарегистрирована смерть 11 человек с коронавирусом
14:09 14.10.2021Занятия по гидрореабилитации детей с ОВЗ и грудничковому плаванию пройдут в Ишиме
14:00 14.10.2021Роспотребнадзор: в Тюмени вредных веществ в воздухе не обнаружено
13:58 14.10.2021В Тюменской области спрос на младший медперсонал увеличился втрое