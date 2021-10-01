Тюменская область вошла в Топ-15 регионов по тестированию на COVID-19

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область занимает восьмое место в России по тестированию на COVID-19 на 100 тыс. населения. Топ-15 опубликован на сайте Роспотребнадзора. На первом месте – Ямало-Ненецкий автономный округ.

По последним данным, Россия находится на втором место в мире по общему числу тестов на COVID-19. В стране провели более 198,1 млн лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. Россияне могут сдать анализы как на базе государственных центров, так и в частных лабораториях.

По абсолютному количеству проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию лидирует Москва, здесь провели более 32 млн 487 тыс. 889 тестов, на втором месте - Санкт-Петербург с 12 млн 947 тыс. 163 исследований, замыкает тройку - Московская область, где сделали 11 млн 920 тыс. 19 тестов.