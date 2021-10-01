  • 14 октября 202114.10.2021четверг
  • USD71,8577
    EUR83,0028
  • В Тюмени 7..9 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области 418 семей получили жилищную субсидию с начала года

Экономика, 18:13 14 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

418 семей Тюменской области получили субсидию на улучшение жилищных условий по программе "Жильё для молодых семей" на 1 октября 2021 г., сообщает Главное управление строительства.

За 2020 г. такой поддержкой воспользовались 436 семей. Всего с начала реализации программы, с 2006 г., улучшили жилищные условия 19,5 тыс. тюменских семей.

В настоящее время средний размер субсидии составляет 1,140 млн рублей.

"Приблизить получение субсидии может рождение третьего ребенка. Семьи, имеющие трёх и более детей, включаются в списки в первоочередном порядке", - отметили эксперты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГУС Тюменской области , жилищная субсидия , жилье

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:13 14.10.2021В Тюменской области 418 семей получили жилищную субсидию с начала года
17:00 14.10.2021135 километров дорог отремонтируют в Тюменской области
16:58 14.10.2021Жители Тюмени и Тюменского района получат скидку при вывозе стоков
15:45 14.10.2021Тюменские депутаты обсудили развитие сельхозкооперации в регионе