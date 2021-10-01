В Тюменской области 418 семей получили жилищную субсидию с начала года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

418 семей Тюменской области получили субсидию на улучшение жилищных условий по программе "Жильё для молодых семей" на 1 октября 2021 г., сообщает Главное управление строительства.

За 2020 г. такой поддержкой воспользовались 436 семей. Всего с начала реализации программы, с 2006 г., улучшили жилищные условия 19,5 тыс. тюменских семей.

В настоящее время средний размер субсидии составляет 1,140 млн рублей.

"Приблизить получение субсидии может рождение третьего ребенка. Семьи, имеющие трёх и более детей, включаются в списки в первоочередном порядке", - отметили эксперты.