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В Тюмени курганский предприниматель за контрабанду леса на 14 млн рублей получил условный срок

Происшествия, 17:40 14 октября 2021

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Приговор по уголовному делу о контрабанде лесоматериала на сумму около 14 млн рублей вынесен в Тюмени, сообщает региональная прокуратура.

54-летний житель Курганской области являлся руководителем фирмы по оптовой торговле лесоматериалами. С ноября 2017 года по март 2018 года мужчина незаконно экспортировал в Узбекистан лесоматериал на сумму свыше 13,8 млн рублей. В целях сокрытия факта контрабанды мужчина включал в партию вывозимого нелегального лесоматериала продукцию из леса, реально полученную от двух поставщиков.

Суд назначил подсудимому четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и штраф в размере 700 тыс. рублей в доход государства.

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# контрабанда , лес , прокуратура Тюменской области

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