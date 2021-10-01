В Тюмени выступят лучшие представители акробатического рок-н-ролла УФО

департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области

Около 100 спортсменов поборются за награды чемпионата и первенства Уральского федерального округа по акробатическому рок-н-роллу в Тюмени 16 октября, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию.

На площадке спортивного комплекса "Прибой" посоревнуются танцоры из Курганской, Челябинской, Тюменской областей и Югры. Мужчины и женщины продемонстрируют свое мастерство в М, А и В класс-миксте, буги-вуги, формейшн и формейшн-миксе.

"В России соревнования по акробатическому рок-н-роллу проводятся регулярно. Спортсмены настроены пройти отбор на чемпионат и первенство России, которые состоятся в Москве с 1 по 4 декабря. С каждым годом все больше детей начинает заниматься этим видом спорта в нашем регионе, на данный момент на постоянной основе тренируются примерно 200 спортсменов", – рассказала президент федерации акробатического рок-н-ролла Тюменской области Елена Ретина.

Победителей и призеров всех возрастных категорий и спортивных дисциплин наградят медалями и дипломами соответствующих степеней.