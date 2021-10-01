100 щитов со спортивными лайфхаками в Тюмени и Тобольске будут помогать в самостоятельных тренировках

| Фото: скриншот с видео со страницы Сергея Мехнина | Фото: скриншот с видео со страницы Сергея Мехнина

Число информационных щитов с описанием тренировок в рамках проекта "Сам себе тренер", которые устанавливают на спортивных площадках в Тюмени и Тобольске, возрастет до 100 в 2022 году. Сейчас около 80 конструкций с полезной информацией помогают жителям региона самостоятельно заниматься спортом на площадках.

Об этом рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" лидер движения Street workout Тюменской области Сергей Мехнин.

"Мы завершили летний сезон проекта "Сам себе тренер". Участие в нем приняли примерно 765 человек. Из них мы отобрали 120 сильнейших, активных спортсменов. По итогам заданий в виде определенных физических упражнений мы вывили 20 чемпионов и наградили их. Призовой фонд составлял 100 тысяч рублей. Ждем следующего сезона. Летом 2022 года мы планируем проверить уровень навыков участников проекта, продумаем новую мотивационную программу для спортсменов. Информационные щиты, которые установлены на спортивных площадках города, позволяют тюменцам и сейчас, при хорошей погоде, заниматься спортом самостоятельно", — поделился Сергей Мехнин.

Напомним, первые 55 информационных щитов были установлены в рамках проекта "Инициативное бюджетирование" в Тюмени в 2020 году. Потом авторы идеи оборудовали еще 20 площадок такими конструкциями не только в областной столице, но и в Тобольске. В 2021 году были установлены еще 15-20 информационных щитов.

На объекты нанесена информация о тренировках с учетом особенностей конкретной площадки. Здесь же указан QR-код, с помощью которого можно установить специальное приложение на смартфон. Но потренироваться здесь можно и без гаджета. Если же спортсмен хотел попасть в систему мотивации "Сам себе тренер", разработанную в рамках проекта, он мог воспользоваться кодом и в дальнейшем отмечаться на площадке.

Инна Пахомова