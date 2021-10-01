Ряды приверженцев ГТО пополнят сотрудники тюменской Росгвардии

Сотрудники Росгвардии по Тюменской области приступят к выполнению нормативов комплекса ГТО 19 октября. В свободное от службы время свою силу и выносливость продемонстрируют более 600 участников в возрасте от 18 до 60 лет.

В торжественном открытии спортивного мероприятия примут участие руководство департамента по спорту и молодежной политики Тюмени, управления Росгвардии, ветераны и спортсмены.

С 19 по 30 октября участникам предстоит выполнить следующие нормативы: бег на 100 м, 3 км, подтягивание из свободного виса на перекладине, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами, и другие.

Заключительным видом станет плавание на дистанцию 50 м. Этот норматив военнослужащие и сотрудники Росгвардии выполнят 2 ноября.