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Скончались еще двое пострадавших в ДТП на федеральной трассе

Происшествия, 19:55 17 октября 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Еще двое пассажиров автомобиля женщина Chevrolet Captiva скончались после ДТП на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе 17 октября.

"Это женщина 33 лет и мужчина 39 лет", – сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Напомним, авария произошла днем на 225-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск. Пассажир, житель Тобольска 1984 года рождения, погиб на месте. Женщина-водитель находится в больнице в тяжелом состоянии.

Инна Пахомова

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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