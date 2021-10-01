Скончались еще двое пострадавших в ДТП на федеральной трассе

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Еще двое пассажиров автомобиля женщина Chevrolet Captiva скончались после ДТП на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе 17 октября.

"Это женщина 33 лет и мужчина 39 лет", – сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Напомним, авария произошла днем на 225-м км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск. Пассажир, житель Тобольска 1984 года рождения, погиб на месте. Женщина-водитель находится в больнице в тяжелом состоянии.

Инна Пахомова