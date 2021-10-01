В аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск погиб житель Тобольска

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

В аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе погиб житель Тобольска 1984 года рождения. Он был пассажиром автомобиля Chevrolet Captiva.

"За рулем была женщина. Она – в тяжелом состоянии", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

Напомним, на 225-м км Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе 17 октября опрокинулась иномарка.

Инна Пахомова