В аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск погиб житель Тобольска
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
В аварии на трассе Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе погиб житель Тобольска 1984 года рождения. Он был пассажиром автомобиля Chevrolet Captiva.
"За рулем была женщина. Она – в тяжелом состоянии", – рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.
Напомним, на 225-м км Тюмень – Ханты-Мансийск в Тобольском районе 17 октября опрокинулась иномарка.
Инна Пахомова