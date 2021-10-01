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ВК "Тюмень" дважды уступил магнитогорским волейболистам

Спорт, 16:20 18 октября 2021

ВК "Тюмень" во ВКонтакте | Фото: ВК "Тюмень" во ВКонтакте

Волейбольный клуб "Тюмень" дважды уступил в третьем туре чемпионата страны среди мужских команд высшей высшей лиги "А", сообщает пресс-служба клуба.

На домашней площадке сибиряки проиграли магнитогорской "Магнитке". Первый поединок завершился со счетом 2:3. В повторной встрече хозяева уступили в трех сетах.

"Если нет результата – значит, не было и качества игры. Безобразно мы эти встречи провели. Совсем не показали тот волейбол, на который мы рассчитывали. Будем разбираться, почему так получилось. Какое-то безволие было на площадке. Даже стыдно перед болельщиками", - рассказал наставник сибиряков Сергей Шульга.

"Тюмень" занимает четвертое место в чемпионате, одержав три победы.

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