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Тюменский областной суд оставил Виталия Бережного в СИЗО до 1 декабря

Происшествия, 15:04 18 октября 2021

пресс-службы судебной системы Тюменской области | Фото: пресс-службы судебной системы Тюменской области

Виталий Бережной, обвиняемый в убийстве восьмилетней Насти Муравьевой, останется в СИЗО до 1 декабря. Тюменский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу его адвоката, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Защита просила отменить постановление Тюменского районного суда о продлении срока содержания Бережного под стражей и избрать ему меру пресечения в виде домашнего ареста.

По мнению адвоката, его подзащитный не намерен скрываться от органов следствия, уничтожать вещественные доказательства по делу и следы преступления или воздействовать на свидетелей. Однако областной суд постановление оставил без изменения, а жалобу без удовлетворения.

Напомним, восьмилетняя Настя пропала 30 июня, а ее останки нашли 19 августа. Обвинение в убийстве девочки уроженцу Сургута предъявлено 26 августа.

Следственная бригада из следственного комитета России вместе с тюменскими коллегами провела масштабные обыски в квартире подозреваемого и нашла ряд вещественных доказательств, косвенно подтверждающих причастность Бережного к убийству ребенка.

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# суд , убийство , уголовное дело

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