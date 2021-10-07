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Обвиняемому в убийстве Насти Муравьевой продлили срок пребывания в СИЗО

Происшествия, 14:59 07 октября 2021

пресс-службы судебной системы Тюменской области | Фото: пресс-службы судебной системы Тюменской области

Обвиняемый в убийстве Насти Муравьевой 40-летний Виталий Бережной будет находиться в СИЗО по 1 декабря 2021 года включительно. 7 октября меру пресечения продлил Тюменский районный суд.

Обвинение в убийстве девочки уроженцу Сургута предъявлено 26 августа. Следственная бригада из следственного комитета России вместе с тюменскими коллегами провела масштабные обыски в квартире подозреваемого и нашла ряд вещественных доказательств, косвенно подтверждающих причастность Бережного к убийству ребенка.

Подозреваемый сознался в преступлении. Ранее сообщалось, что судебное следствие по этому уголовному делу будет проходить в закрытом режиме.

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# суд , уголовное дело

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