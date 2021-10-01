"ВТБ Кубок Кремля" стартовал в новом формате

| Фото: ВТБ | Фото: ВТБ

XXXI Международный теннисный турнир "ВТБ Кубок Кремля" стартовал в Москве. Соревнования организованы в новом формате — матчи идут одновременно на двух площадках, расположенных в пешей доступности друг от друга: во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой и Дворце спорта "Лужники".

В дополнение к офлайн-активностям банк ВТБ, выступающий титульным спонсором турнира, разработал и запустил собственную виртуальную площадку onlinekortvtb.ru.

Турнир "ВТБ Кубок Кремля" организован с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по работе спортивных площадок в условиях риска распространения коронавируса. На турнир будет допущено не более 30% от общей заполняемости стадионов. Доступ предоставляется только для посетителей, имеющих QR-код (свидетельствующий о наличии вакцинации либо о перенесенном заболевании не более полугода назад), на площадках будут организованы зоны Covid Free: все спортсмены и персонал будут дополнительно регулярно сдавать ПЦР-тесты.