  • 20 октября 202120.10.2021среда
  • USD70,9674
    EUR82,6841
  • В Тюмени 0..2 С 6 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области личный прием граждан в исполнительные органы власти приостановлен до 31 декабря

Общество, 18:14 20 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Личный прием граждан и представителей организаций в исполнительных органах государственной власти Тюменской области приостановлен до 31 декабря 2021 года включительно. Соответствующее распоряжение подписано 20 октября.

Документ опубликован на портале правовой информации правительства Тюменской области. Ранее стало известно, что в регионе ужесточили антиковидный режим. Так, введен запрет на работу в ночное время для кафе и ресторанов, клубы также приостанавливают работу с 24 часов до 6 утра. Исключения сделано для объектов общепита, которые находятся на вокзалах и в аэропортах либо реализуют продукцию на вынос.

Также с 25 октября несовершеннолетним запрещается посещать ТРЦ без сопровождения взрослым. А начиная с 15 ноября попасть на концерт либо в театр можно предъявив QR-код.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:27 20.10.2021В воздухе Тюмени не обнаружено диоксида серы и окиси углерода
18:48 20.10.2021Новый сезон деловой игры "Построй компанию. Продай компанию" стартует в Тюмени
18:37 20.10.2021В Тюменской области выявили 47 нарушителей масочного режима в автобусах за две недели
18:33 20.10.2021Корреспонденты "Тюменского времени" рассказали о своем опыте ведения TikTok на всю Россию