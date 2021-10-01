В Тюменской области личный прием граждан в исполнительные органы власти приостановлен до 31 декабря

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Личный прием граждан и представителей организаций в исполнительных органах государственной власти Тюменской области приостановлен до 31 декабря 2021 года включительно. Соответствующее распоряжение подписано 20 октября.

Документ опубликован на портале правовой информации правительства Тюменской области. Ранее стало известно, что в регионе ужесточили антиковидный режим. Так, введен запрет на работу в ночное время для кафе и ресторанов, клубы также приостанавливают работу с 24 часов до 6 утра. Исключения сделано для объектов общепита, которые находятся на вокзалах и в аэропортах либо реализуют продукцию на вынос.

Также с 25 октября несовершеннолетним запрещается посещать ТРЦ без сопровождения взрослым. А начиная с 15 ноября попасть на концерт либо в театр можно предъявив QR-код.