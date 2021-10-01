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Тюменская городская дума прекратила полномочия депутатов Оксаны Величко и Александра Чепика

Политика, 13:55 21 октября 2021

duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

Полномочия двух депутатов Тюменской городской думы Оксаны Величко и Александра Чепика были прекращены на заседании гордумы 21 октября. По результатам выборов они прошли в областную думу седьмого созыва и уже приступили к работе.

"Жизнь не стоит на месте, и наш депутатский корпус является кузницей кадров для избрания на более высокие уровни власти, - отметил председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный. - С двумя депутатами мы сегодня простились, они перешли на работу в областной парламент".

Отметим, что в настоящее время в региональном парламенте работают уже три депутата гордумы седьмого созыва. С новым депутатом на место Оксаны Величко предстоит определиться партии "Единая Россия", это должно произойти к следующему заседанию гордумы в ноябре.

Место же Александра Чепика останется вакантным в течение года до сентября 2022 года, когда будут избраны депутаты в гордуму по соответствующему избирательному округу. Добавим, что до этого времени партия "Единая Россия" определила для работы в округе кандидатуру Евгения Заболотного.

Николай Ступников

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# гордума , депутаты , Евгений Заболотный

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