МФК "Тюмень" переиграл футболистов из Сыктывкара

| Фото: МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

Мини-футбольный клуб "Тюмень" одержал домашнюю победу в чемпионате российской Париматч-Суперлиги, сообщает пресс-служба клуба.

Команда Николая Иванова одолела "Новую генерацию" из Сыктывкара – 6:4. Забитые голы в составе тюменцев на счету Ивана Милованова, Андрея Соколова, Бруно Таффи, Йована Лазаревича и Сергея Абрамовича. Еще один гол гости забили в свои ворота.

"Победили – это, пожалуй, самое главное. Перед игрой узнали, что нам не сможет помочь Артем Антошкин, плюс Андрей Батырев еще не в строю. Есть небольшие потери, поэтому победа, плюс три очка нам в актив – это хороший результат", - отметил после матча игрок МФК "Тюмень" Азиз Муждаков.

Сегодня команды проведут повторный поединок. Начало встречи - в 19 часов.