Следователи проверяют информацию в соцсетях о неоказании помощи тюменцу

| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области во ВКонтакте

Проверка по установлению обстоятельств гибели мужчины проводится в Тюменской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Следователи проверяют сообщение пользователя из социальной сети, в котором он сообщил о смерти родственника в результате неоказания ему своевременной помощи.

"В ходе проверки будут проверены доводы, изложенные в сообщении, и установлены все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве.