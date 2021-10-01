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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Следователи проверяют информацию в соцсетях о неоказании помощи тюменцу

Происшествия, 13:57 22 октября 2021

СУ СК РФ по Тюменской области во ВКонтакте | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области во ВКонтакте

Проверка по установлению обстоятельств гибели мужчины проводится в Тюменской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Следователи проверяют сообщение пользователя из социальной сети, в котором он сообщил о смерти родственника в результате неоказания ему своевременной помощи.

"В ходе проверки будут проверены доводы, изложенные в сообщении, и установлены все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве.

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# проверка , СУ СК РФ по Тюменской области

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