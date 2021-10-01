Следователи проверяют информацию в соцсетях о неоказании помощи тюменцу
| Фото: СУ СК РФ по Тюменской области во ВКонтакте
Проверка по установлению обстоятельств гибели мужчины проводится в Тюменской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Следователи проверяют сообщение пользователя из социальной сети, в котором он сообщил о смерти родственника в результате неоказания ему своевременной помощи.
"В ходе проверки будут проверены доводы, изложенные в сообщении, и установлены все обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - отметили в ведомстве.