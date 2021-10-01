Тюменские чирлидеры намерены заявиться на Олимпийские игры

| Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области | Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области

Чирлидеры Тюменской области примут участие в отборе на Олимпийские игры, сообщает региональный департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию.

В октябре тюменская команда Victory заняла второе место на чемпионате мира по спортивному чирлидингу. Успешное выступление спортсменок позволит им принять участие в отборе в состав национальной команды. Как рассказал руководитель спортивного клуба Victory по чир-спорту Виктор Ерошенко, среди тюменок есть потенциальные претендентки в олимпийскую сборную. В их числе - 13-летняя Мария Жукова. Она является победителем и неоднократным призером чемпионатов России, Европы и мира.

В этом году Федерации чир-спорта и чирлидинга Тюменской области исполняется 10 лет. За это время в этот вид спорта вовлекли 654 спортсмена из Тюмени, Ялуторовска и Тюменского района.