Заемщики Тюмени рефинансировали в ВТБ ипотеку на 3,5 млрд рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1,8 тыс. сделок по рефинансированию ипотеки провели клиенты ВТБ в Тюменской области с января по октябрь. Общий объем выданных кредитов составил более 3,5 млрд рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма рефинансированных ВТБ ипотечных кредитов в регионе выросла в полтора раза.

По итогам 9 месяцев 2021 года на долю сделок по рефинансированию приходится 34% от общего количества ипотечных займов банка в Тюменской области, 43% составляют кредиты на покупку вторичного жилья, 22% — на квартиры в новостройках.

Сейчас в ВТБ рефинансирование ипотеки клиентов других банков доступно под 8,2% годовых. В рамках госпрограммы поддержки семей с одним ребенком ставка составляет от 5% на весь срок кредита, если первый и последующий ребенок рожден с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года, или есть несовершеннолетний с инвалидностью. Программа действует при условии, что ранее жилье было приобретено у застройщика.

"Заемщикам, которые хотят перевести свою ипотеку из другого банка, теперь достаточно оформить заявку на новый кредит на сайте ВТБ в личном кабинете клиента и сразу планировать сделку в отделении. В банке клиенту выпустят электронную подпись для оформления всех документов и регистрации залога в Росреестре. Таким образом, потребуется лишь один раз посетить офис банка, чтобы рефинансировать ипотечный кредит, и в скором времени мы планируем сделать этот процесс доступным полностью онлайн", — сообщил управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов.