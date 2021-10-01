МФК "Тюмень" отправился на матчи Лиги чемпионов в Италию

| Фото: МФК "Тюмень" | Фото: МФК "Тюмень"

МФК "Тюмень" отправился в Италию, где пройдут игры основного раунда Лиги чемпионов УЕФА, сообщает пресс-служба клуба.

На групповой стадии тюменцы сыграют с казахстанским "Кайратом", итальянской "Пезарой" и чешским клубом "Пльзень". 27 октября МФК "Тюмень" встретится с хозяевами площадки, на следующий день сыграет с казахским клубом. 30 октября сибиряки встретятся с чехами. В следующий раунд выходят лучшие три команды каждой группы.