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Тюменца отправили в колонию за кражу и разбой, совершенные 10 лет назад

Происшествия, 12:38 25 октября 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

К восьми с половиной годам колонии строго режима в Тюмени осужден мужчина за кражу и разбой, совершенные 10 лет назад, сообщает региональная прокуратура.

От правосудия тюменец скрывался в Краснодарском крае.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2011 году тюменец вступил в сговор с двумя знакомыми для разбойного нападения на бухгалтера коммерческой организации, где работала его супруга. Она и сообщила мужчине о наличии в бухгалтерии более 1 млн рублей. Угрожая насилием, злоумышленники завладели деньгами.

Также в октябре 2011 года тюменец с двумя соучастниками похитил на автозаправочной станции в Тюменском районе более 350 тыс. рублей. После этого мужчина скрылся и был объявлен в розыск.

В апреле 2021 года его задержали в Краснодарском крае и этапировали в Тюмень. В 2012-2013 годах, были вынесены обвинительные приговоры его сообщникам и супруге.

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# кража , разбой , суд

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