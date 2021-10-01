Тюменца отправили в колонию за кражу и разбой, совершенные 10 лет назад

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К восьми с половиной годам колонии строго режима в Тюмени осужден мужчина за кражу и разбой, совершенные 10 лет назад, сообщает региональная прокуратура.

От правосудия тюменец скрывался в Краснодарском крае.

Как следует из материалов уголовного дела, в 2011 году тюменец вступил в сговор с двумя знакомыми для разбойного нападения на бухгалтера коммерческой организации, где работала его супруга. Она и сообщила мужчине о наличии в бухгалтерии более 1 млн рублей. Угрожая насилием, злоумышленники завладели деньгами.

Также в октябре 2011 года тюменец с двумя соучастниками похитил на автозаправочной станции в Тюменском районе более 350 тыс. рублей. После этого мужчина скрылся и был объявлен в розыск.

В апреле 2021 года его задержали в Краснодарском крае и этапировали в Тюмень. В 2012-2013 годах, были вынесены обвинительные приговоры его сообщникам и супруге.