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В Тюмени полиция проверяет пранкера, разбившего камеру дорожной фиксации

Происшествия, 13:12 25 октября 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

Молодым человеком, который повредил камеру дорожной видеофиксации в Тюмени, заинтересовалась полиция.

"Видеозапись, на которой молодой человек огнетушителем повреждает камеру дорожной видеофиксации, проверяют. По результатам будет дана правовая оценка действиям участников ролика", – рассказала пресс-секретарь городской полиции Мария Новопашина.

Видео с нарушением было обнародовано самим молодым человеком в Instagram 24 октября. На кадрах он едет на мопеде с огнетушителем. В районе ул. Дамбовской пранкер распыляет емкость и разбивает ею оборудование, фиксирующее дорожные нарушения.

Инна Пахомова

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# видеоролики , полиция

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