В Тюменской области запретят продажу алкоголя 4 ноября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Продажа алкоголя в местах розничной торговли запрещена 4 ноября, в День народного единства. На территории региона действует постановление правительства №555 от 22 ноября 2017 года.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в департаменте потребительского рынка администрации города.

По словам специалистов, праздник находится в череде дат, в которые действует запрет на продажу спиртосодержащей продукции. Постановление распространяется на торговую сеть. В ресторанах, кафе можно пообедать, поужинать за бокалом вина. Находится на улицах, в общественных местах со спиртным строго запрещено. Виновные лица привлекаются к административной ответственности.

Анжела Лебедева