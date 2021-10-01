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В Тюменской области запретят продажу алкоголя 4 ноября

Экономика, 15:24 26 октября 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Продажа алкоголя в местах розничной торговли запрещена 4 ноября, в День народного единства. На территории региона действует постановление правительства №555 от 22 ноября 2017 года.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщили в департаменте потребительского рынка администрации города.

По словам специалистов, праздник находится в череде дат, в которые действует запрет на продажу спиртосодержащей продукции. Постановление распространяется на торговую сеть. В ресторанах, кафе можно пообедать, поужинать за бокалом вина. Находится на улицах, в общественных местах со спиртным строго запрещено. Виновные лица привлекаются к административной ответственности.

Анжела Лебедева

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# алкоголь , запрет продажи алкоголя

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