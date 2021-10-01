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Судимый тюменец "приютил" в квартире 12 мигрантов

Происшествия, 16:16 26 октября 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

12 иностранных граждан зарегистрировал в своей квартире безработный, ранее судимый 22-летний тюменец. Как сообщает региональное УМВД, он получил 300 рублей за каждого мигранта. Возбуждено уголовное дело.

Нарушения миграционного законодательства в ходе проверки жилого сектора по ул. Широтной Тюмени выявил участковый уполномоченный отдела полиции № 1.

Санкция статьи 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает штрафа от 100 до 500 тыс. рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет.

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# уголовное дело , фиктивная регистрация

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