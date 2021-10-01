Уральские спасатели закончили работу в зоне ЧС на Боровской птицефабрике

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области ВКонтакте | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области ВКонтакте

Сводная группировка Уральского учебного спасательного центра МЧС России закончила работу в зоне ЧС на птицефабрике "Боровская" в Тюменской области 26 октября. Специалисты оказывали помощь в ликвидации вспышки высокопатагенного гриппа птиц и предотвращении распространения заболевания.

Как сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС России по Тюменской области Андрей Умаров, в течение недели, с 18 октября, не месте работали 50 спасателей, использовались шесть единиц техники.

"Все поставленные задачи оперативным штабом по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации выполнены точно и в срок. При этом личный состав группировки показал высокий уровень профессионализма. Сегодня, 26 октября, группировка убывает в пункт постоянной дислокации. Хочется пожелать им хорошей дороги и поблагодарить за участие в ликвидации последствий", - сказал он.

Спасателей за помощь в ликвидации вспышки гриппа птиц и предотвращении распространения заболевания поблагодарил и директор по административным вопросам птицефабрики "Боровская" Александр Игнатов, сообщает региональный оперштаб.

Очаг птичьего гриппа был выявлен на птицефабрике "Боровская" 17 октября, тогда же введен режим ЧС. Уничтожению подлежало 4 млн 300 тыс. кур. Утилизация изъятого поголовья птиц продолжается. Сжигание птиц происходит при участии МЧС, полиции, администрации района, ветеринарной службы.

Любовь Голышева