Оперштаб: пункты вакцинации от COVID-19 продолжат работать в торгово-развлекательных центрах

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцы смогут поставить прививки от COVID-19 в пунктах вакцинации, расположенных в торгово-развлекательных центрах даже в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Департамент здравоохранения ведет переговоры с каждой площадкой, сообщили в региональном оперштабе.

"В большинстве ТРЦ есть продуктовые магазины или фуд-корты, которые будут работать навынос, поэтому непосредственно в ТРЦ не будет полностью доступ перекрыт. По информации регионального департамента здравоохранения сейчас с каждой площадкой ведется обсуждение индивидуально, чтобы обеспечить работу пункта вакцинации", - отметили в оперштабе Тюменской области.

Актуальный график работы дополнительных пунктов вакцинации размещен на портале "Территория здоровья". Запись на прививку от COVID-19 доступна на едином портале государственных услуг, через регистратуру поликлиники по месту жительства, по номеру - 122.

В настоящее время в Тюменской области вакцинированы против коронавируса 661 тыс. 086 человек, полный курс прошли 613 тыс. 442 жителя.

Екатерина Исаева