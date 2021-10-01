Предпринимателям Тюменской области расскажут об антиковидной поддержке по горячей линии
| Фото: edu.gov.ru
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Работу горячей линии для предпринимателей возобновило Инвестиционное агентство Тюменской области и центр "Мой бизнес", сообщает агентство.
Представителей бизнеса проконсультируют о последних антиковидных ограничениях, сообщат актуальную информацию о мерах поддержки бизнеса, о механизме получения помощи.
Проконсультироваться можно по телефону 8-932-479-34-33. Почта: iato@iato.ru.