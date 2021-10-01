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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Предпринимателям Тюменской области расскажут об антиковидной поддержке по горячей линии

Общество, 17:37 26 октября 2021

edu.gov.ru | Фото: edu.gov.ru

Далее в сюжете Александр Моор доложил председателю правительства РФ, как организована борьба с COVID-19 в регионе

Работу горячей линии для предпринимателей возобновило Инвестиционное агентство Тюменской области и центр "Мой бизнес", сообщает агентство.

Представителей бизнеса проконсультируют о последних антиковидных ограничениях, сообщат актуальную информацию о мерах поддержки бизнеса, о механизме получения помощи.

Проконсультироваться можно по телефону 8-932-479-34-33. Почта: iato@iato.ru.

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# горячая линия , предпринимательство

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