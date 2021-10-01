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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Владимир Якушев поручил правоохранителям пресечь фальсификацию QR-кодов

Политика, 15:32 26 октября 2021

uralfo.gov.ru

Для борьбы с пандемией COVID-19 очень важно максимально разорвать цепочки заражений. Об этом заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами в регионах.

"Организации и учреждения постепенно вводят систему QR-кодов. При этом нельзя допустить получения QR-кодов в обход всех необходимых процедур. Правоохранительные органы должны пресечь все способы таких фальсификаций", - подчеркнул полпред главы государства.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 остается тяжелой, регистрируется рост во всех субъектах, отметил Владимир Якушев.

Регионы наращивают объемы тестирования и разворачивают дополнительные места в стационарах. Общее количество мест под COVID-19 в больницах федерального округа сегодня - почти 29 тысяч, 92% из них заняты. С учётом анализа заболеваемости регионы принимают решения об увеличении коек: так, за неделю в УФО добавили почти две тысячи коек.

Ускорились темпы вакцинирования от коронавируса. С 15 по 21 октября 2021 г. в УФО первым компонентом вакцины привились более 220 тыс. человек (это на 106 тыс. человек больше, чем неделей ранее). К 22 октября полный курс вакцинации прошли 3,7 млн человек – это 30% от общего количества жителей УФО всех возрастов.

В Тюменской области двумя компонентами привиты 39% населения (601 тыс. человек). В Югре полностью вакцинированы 34% жителей (572 тыс.), на Ямале - 33% (180 тыс.). В Свердловской и Курганской областях курс вакцинации прошли по 28% жителей (1,2 млн и 234 тыс. человек соответственно), в Челябинской области полностью привиты 27% жителей (927 тыс.).

Полпред еще раз обратил внимание на необходимость неукоснительного соблюдения всех мер безопасности, в том числе масочного режима. Необходим строгий контроль, особенно в местах массового скопления людей. Нарушителей нужно штрафовать.

Евгений Бабенко

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# Владимир Якушев , коронавирус

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